Глава уряду Денис Шмигаль після зустрічі з главою МЗС Британії Девідом Леммі подякував Лондону за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.

Про результати зустрічі Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Шмигаль відзначив, що подякував Британії за новий пакет військової підтримки, який було оголошено минулого тижня. Йдеться про надання ракет для протиповітряної оборони на суму 162 млн фунтів.

Також він подякував за рішення виділити 30 млн фунтів на підтримку української енергетики. Він додав, що Британія допомагатиме відновлювати знищені Росією об’єкти енергетики та розбудовувати децентралізовану генерацію.

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Велика Британія, за його словами, продовжить надавати військову підтримку в розмірі 3 млрд фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно.

Шмигаль наголосив, що Україна чекає на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території Росії.

Днями Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

А уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати майже 44 мільйони євро на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні.