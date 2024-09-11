У Литві легалізували виробництво самогону, але не на продаж

Президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до закону, які легалізують виробництво самогону в садибах сільського туризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Науседа підписав поправки до закону про контроль за алкоголем, які передбачають, що з 31 жовтня в Литві дозволять виробляти напої міцністю до 65 градусів, "визнані продукцією національної спадщини".

На рік литовці зможуть виробляти до 100 літрів самогону, але тільки для особистого або сімейного використання або для дегустації на місці, його продаж буде заборонено.

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Поправки також вимагають, щоб виробники самогону повідомляли Державну продовольчо-ветеринарну службу Литви за 48 годин до початку виробництва. А протягом 24 годин після завершення виробництва – повідомити точну кількість виробленого напою.

Також передбачається, що самогон має бути розлитий у скляні пляшки об'ємом від 0,2 до 1 літра і мати етикетками із зазначенням номера, імені та прізвища виробника, дати й часу виробництва, складу та процентного вмісту етилового спирту.

Литовська влада раніше пояснила, що поправка не принесе власникам садиб значних фінансових вигод, але допоможе зберегти національну спадщину.

Раніше цього року парламент Литви пом’якшив обмеження на рекламу та продаж алкоголю.