Сейм Литви пом'якшив обмеження на продаж алкоголю та його рекламу

Сейм Литви у четвер прийняв поправки до Закону про контроль над алкоголем, які пом'якшують обмеження на продаж та рекламу алкогольних напоїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За запропоновані Міністерством економіки та інновацій поправки проголосували 59 депутатів, проти – 25, утрималися – 11.

Сейм дозволив продаж алкогольних напоїв з вмістом алкоголю до 15% на ярмарках, виставках і масових заходах. Досі на таких заходах дозволявся продаж лише пива та сидру з вмістом алкоголю до 7,5%.

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Поправки також пом'якшують умови отримання ліцензій на продаж алкоголю, які не видаватимуться до погашення судимості. Досі засуджені особи взагалі не могли їх отримати.

Сейм також легалізував алкоголь як представницький подарунок і створив більш конкурентне середовище для продавців алкоголю на заходах.

Крім того, згідно з ухваленими поправками, не вважатиметься рекламою алкоголю інформація, пов'язана з алкоголем, та інформація про поєднання їжі та напоїв на онлайн-платформах, таких як Bolt Food або Wolt, а також інформація про нагороди, отримані компаніями, технології та традиції виробництва напоїв.

Сейм також дозволив проводити дегустації алкоголю на території виробництва алкоголю. Наразі дегустації дозволені лише на ярмарках та виставках.

Наразі в Литві діє повна заборона на рекламу алкоголю, а публікувати можна лише інформацію про маркування, країну походження або виробника. Ця інформація доступна лише на офіційних веб-сайтах виробників та продавців.

Нагадаємо, у березні у Румунії остаточно затвердили закон про заборону продажу енергетиків неповнолітнім.

Також повідомлялось, що Данія готує обмеження продажу підліткам слабоалкогольних напоїв та підвищення цін на жувальний тютюн через зростання його популярності.