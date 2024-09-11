В Литве легализовали производство самогона, но не на продажу

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону, которые легализуют производство самогона в усадьбах сельского туризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Науседа подписал поправки к закону о контроле за алкоголем, которые предусматривают, что с 31 октября в Литве позволят производить напитки крепостью до 65 градусов, "признанные продукцией национального наследия".

В год литовцы смогут производить до 100 литров самогона, но только для личного или семейного использования или для дегустации на месте, его продажа будет запрещена.

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Поправки также требуют, чтобы производители самогона сообщали Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы за 48 часов до начала производства. А в течение 24 часов после завершения производства – сообщить точное количество произведенного напитка.

Также предполагается, что самогон должен быть разлит в стеклянные бутылки объемом от 0,2 до 1 литра и иметь этикетками с указанием номера, имени и фамилии производителя, даты и времени производства, состава и процентного содержания этилового спирта.

Литовские власти ранее объяснили, что поправка не принесет владельцам усадеб значительных финансовых выгод, но поможет сохранить национальное наследие.

Ранее в этом году парламент Литвы смягчил ограничения на рекламу и продажу алкоголя.