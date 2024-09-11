Блінкен розповів про зустріч лідерів США і Британії у Вашингтоні

Виправлено о 20:21. У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив зустріч президента Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у п'ятницю, 13 вересня.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту в Київ, передає "Європейська правда".

Блінкен розповів, що лідери США та Британії зустрінуться "лише за кілька днів у Вашингтоні".

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Він також зазначив, що разом із британським колегою Девідом Леммі він приїхав в Україну, аби з'ясувати, якої допомоги потребує Київ, зокрема для оборони територій найближчим часом.

Раніше Блінкен підтвердив, що Байден і Стармер обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.

Президент Володимир Зеленський у середу висловив сподівання, що США ухвалять відповідне рішення.