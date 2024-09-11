Блинкен рассказал о встрече лидеров США и Британии в Вашингтоне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил встречу президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в пятницу, 13 сентября.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Киев, передает "Европейская правда".

Блинкен рассказал, что лидеры США и Великобритании встретятся "всего через несколько дней в Вашингтоне".

Он также отметил, что вместе с британским коллегой Дэвидом Лемми он приехал в Украину, чтобы выяснить, в какой помощи нуждается Киев, в частности для обороны территорий в ближайшее время.

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Ранее Блинкен подтвердил, что Байден и Стармер обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

Президент Владимир Зеленский в среду выразил надежду, что США примут соответствующее решение.