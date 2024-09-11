Зеленський про далекобійні удари по РФ: Залежить не від мого оптимізму

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи обговорюватиме з державним секретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії, але сподівається на таке рішення.

Про це він сказав на пресконференції з нагоди четвертого саміту Кримської платформи в середу, 11 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підтвердив, що ввечері в середу проведе переговори з Блінкеном, але не знає, яких результатів очікувати від неї.

"Чи оптимістичний я стосовно їхнього рішення дозволити нам використовувати далекобійну зброю? Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму. Воно залежить від їхнього оптимізму", – додав він.

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Глава держави водночас висловив сподівання на "якісь сильні рішення", які є важливими для України.

"Хай там як, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця. Але наш щотижневий, щомісячний діалог зі США дуже важливий для нас. Вони надають нам найбільшу військову і фінансову підтримку. Ми розраховуємо на неї і ми не можемо перемогти без неї", – вважає Зеленський.

Раніше президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці.