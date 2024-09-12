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У Латвії ініціюють вилучення російської мови з інтерфейсу банкоматів

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 13:31 — Марія Ємець

У Латвії ініціюють вилучення російської мови з інтерфейсу банкоматів комерційних банків на початку 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Сейму Латвії. 

11 вересня комітет з питань бюджету і фінансів Сейму Латвії у фінальному читанні підтримав поправки до законодавства, згідно з якими латвійські комерційні банки більше не зможуть використовувати російську мову в інтерфейсі банкоматів. 

Надалі окрім "базової" державної латиської мови банкомати можуть бути доступні якоюсь із офіційних мов країн-членів ЄС або кандидатів на вступ, але не російською.  

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Оскільки банкам знадобиться певний час на перепрограмування банкоматів, зміни мають набути чинності з 30 січня 2025 року. 

Після схвалення на комітеті пропозицію мають розглянути у сесійній залі. 

Крім того, латвійська урядова коаліція погодила ухвалення закону, який обмежить можливості громадян Росії купувати землю в Латвії.

Також стало відомо, що прокремлівську активістку у Латвії засудили до року в’язниці за виправдання війни РФ проти України. 

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Латвія
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