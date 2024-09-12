В Латвии инициируют изъятие русского языка из интерфейса банкоматов коммерческих банков в начале 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Сейма Латвии.

11 сентября комитет по вопросам бюджета и финансов Сейма Латвии в финальном чтении поддержал поправки в законодательство, согласно которым латвийские коммерческие банки больше не смогут использовать русский язык в интерфейсе банкоматов.

В дальнейшем кроме "базового" государственного латышского языка банкоматы могут быть доступны на каком-то из официальных языков стран-членов ЕС или кандидатов на вступление, но не на русском.

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Поскольку банкам понадобится определенное время на перепрограммирование банкоматов, изменения должны вступить в силу с 30 января 2025 года.

После одобрения на комитете предложение должны рассмотреть в сессионном зале.

Кроме того, латвийская правительственная коалиция согласовала принятие закона, который ограничит возможности граждан России покупать землю в Латвии.

Также стало известно, что прокремлевскую активистку в Латвии приговорили к году тюрьмы за оправдание войны РФ против Украины.