У Латвії прокремлівську активістку засудили до року в’язниці

Відземський окружний суд у Латвії скасував вирок суду першої інстанції і засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі про виправдання геноциду, злочину проти людяності, злочину проти миру і воєнного злочину.

Про це агентство LETA з'ясувало в суді, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Раніше суд першої інстанції засудив Крейле до умовного тюремного ув'язнення. Окружний суд змінив умовне покарання на реальний тюремний термін.

Тепер вирок можна буде оскаржити у Верховному суді.

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Крейле неодноразово носила в публічних місцях і на публічних заходах сумку із символом "Z", який використовується в Росії як символ підтримки війни проти України.

Крім того, біля посольства Росії в Ризі вона висловила підтримку країні-агресору в той час, коли там проходила акція протесту проти війни в Україні.

Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославляння і виправдання російської агресії.

Нагадаємо, влітку стало відомо про інцидент у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.

Ще раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які весною зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.