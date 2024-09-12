Сейм Латвії заборонив перебування в країні авто на білоруських номерах

Сейм Латвії схвалив у другому, остаточному, читанні зміни до Закону про дорожній рух, які забороняють перебування в країні транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба латвійського Сейму.

Закон передбачає, що транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі і перебувають на території Латвії, повинні бути вивезені або зареєстровані в Латвії до 31 жовтня. Якщо транспортний засіб не буде перереєстрований або вивезений з країни до цього терміну, він може бути конфіскований.

Після цього терміну білоруські транспортні засоби зможуть в'їжджати до Латвії лише для одного транзитного перетину території Латвії, попередньо подавши заявку в електронному сервісі Дирекції безпеки дорожнього руху.

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Після цього терміну до Латвії також зможуть в'їжджати транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі для цілей дипломатичних і консульських служб, посольств і делегацій, а також з гуманітарними цілями.

Виняток зроблено для осіб з обмеженою рухливістю, які керують спеціально обладнаним транспортним засобом, зареєстрованим у Білорусі, якщо вони бажають в'їхати до Латвії, щоб відвідати своїх родичів, які проживають по прямій лінії споріднення, або свого чоловіка/дружину. У цьому випадку відповідна особа зможе звернутися до Служби фінансової розвідки за дозволом на в'їзд на територію Латвії.

Служба фінансової розвідки також зможе видавати дозвіл у випадках, коли міністра закордонних справ просять розглянути заяву на в'їзд до Латвії з конкретних питань національної безпеки. Дозвіл на в'їзд і перебування в Латвії буде надаватися на термін до трьох місяців.

Закон набуде чинності на наступний день після його опублікування. Аналогічне положення наразі діє для автомобілів, зареєстрованих у Росії.

З 1 липня цього року набули чинності нові обмежувальні заходи Ради Європейського Союзу проти Білорусі. Вони включають заборону на в'їзд до Європейського Союзу через латвійсько-білоруський та латвійсько-російський прикордонні пункти пропуску транспортних засобів – легкових автомобілів – з білоруською реєстрацією.

Санкції проти Білорусі запровадили з огляду на ситуацію в Білорусі та її участь в агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що Латвія заборонила в’їзд автівок на білоруських номерах ще з 16 липня. Тепер це питання врегульоване на законодавчому рівні.

Крім того, Латвія посилює контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.