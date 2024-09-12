Сейм Латвии запретил пребывание в стране авто на белорусских номерах

Сейм Латвии одобрил во втором, окончательном, чтении изменения в Закон о дорожном движении, которые запрещают пребывание в стране транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба латвийского Сейма.

Закон предусматривает, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны до этого срока, оно может быть конфисковано.

После этого срока белорусские транспортные средства смогут въезжать в Латвию только для одного транзитного пересечения территории Латвии, предварительно подав заявку в электронном сервисе Дирекции безопасности дорожного движения.

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После этого срока в Латвию также смогут въезжать транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси для целей дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также с гуманитарными целями.

Исключение сделано для лиц с ограниченной подвижностью, управляющих специально оборудованным транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, если они желают въехать в Латвию, чтобы посетить своих родственников, проживающих по прямой линии родства, или своего супруга/супругу. В этом случае соответствующее лицо сможет обратиться в Службу финансовой разведки за разрешением на въезд на территорию Латвии.

Служба финансовой разведки также сможет выдавать разрешение в случаях, когда министра иностранных дел просят рассмотреть заявление на въезд в Латвию по конкретным вопросам национальной безопасности. Разрешение на въезд и пребывание в Латвии будет предоставляться на срок до трех месяцев.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. Аналогичное положение сейчас действует для автомобилей, зарегистрированных в России.

С 1 июля этого года вступили в силу новые ограничительные меры Совета Европейского Союза против Беларуси. Они включают запрет на въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусский и латвийско-российский пограничные пункты пропуска транспортных средств – легковых автомобилей – с белорусской регистрацией.

Санкции против Беларуси ввели, учитывая ситуацию в Беларуси и ее участие в агрессии России против Украины.

Напомним, что Латвия запретила въезд автомобилей на белорусских номерах еще с 16 июля. Теперь этот вопрос урегулирован на законодательном уровне.

Кроме того, Латвия усиливает контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси.