Латвія посилює контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі

Продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) Латвії з 25 серпня проводитиме посилений контроль різних російських і білоруських товарів у пунктах прикордонного контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Посилені перевірки проводяться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також, у разі генетично модифікованих організмів, для навколишнього середовища.

У відомстві зазначили, що рішення про посилення контролю ухвалено за розпорядженням головного продовольчо-ветеринарного інспектора на основі оцінки результатів контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року.

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Ці результати засвідчили, що на контроль, як і раніше, продовжують надходити партії продовольства і кормів російського та білоруського походження, водночас зберігаються побоювання з приводу їхньої нешкідливості, особливо на початку нового сезону збирання врожаю.

Посилені заходи контролю діятимуть до 23 лютого 2025 року.

Як відомо, з 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією.

Нововведення стосуються всіх прикордонних пунктів на російсько-естонському кордоні – у Нарві, Лухамаа і Койдула.