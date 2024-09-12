Віцепрем'єр Сербії вважає, що після возз'єднання Німеччини почався реванш за поразку у Другій світовій

Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін заявив, що з об'єднанням Німеччини "почався реванш" за поразку у Другій світовій війні, першими жертвами якого стали Югославія та СРСР.

Його слова цитує видання N1, передає "Європейська правда".

Він вважає, що коли "переможена Німеччина об’єдналася", тоді "почався світовий конфлікт".

"Коли переможена Німеччина об’єдналася, ми не відразу зрозуміли, що почався світовий конфлікт. І першими жертвами того конфлікту стали СРСР і Югославія. Розпочався реванш за поразку у Другій світовій війні. Ми наївно вірили, що мир у Європі та світі зберігся завдяки тому, що нащадки німців соромляться злочинів своїх дідів", – заявив Вулін.

Реклама:

На його думку, "нащадки злочинців часів Другої світової війни не соромляться злочинів своїх батьків, але вони соромляться поразки і мріють про помсту".

Також Вулін заявив, що "повернення страху чи розуму" у світову політику необхідне, і попросив повернути у світ страх перед руйнуванням, сором за злочини минулого та встановити систему "колективної безпеки", в якій будуть відомі правила і в якій кольоровими революціями "не буде можливості змінити виборчу волю громадян".

Зауважимо, що у серпні Вулін розкритикував заборону в Україні Російської православної церкви та заявив, що "тому, для кого Степан Бандера – герой, Російська православна церква – ворог".

Як відомо, через свої тісні зв'язки з Кремлем Александар Вулін потрапив під санкції США.