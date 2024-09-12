Пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что с объединением Германии "начался реванш" за поражение во Второй мировой войне, первыми жертвами которого стали Югославия и СССР.

Его слова цитирует издание N1, передает "Европейская правда".

Он считает, что когда "побежденная Германия объединилась", тогда "начался мировой конфликт".

"Когда побежденная Германия объединилась, мы не сразу поняли, что начался мировой конфликт. И первыми жертвами того конфликта стали СССР и Югославия. Начался реванш за поражение во Второй мировой войне. Мы наивно верили, что мир в Европе и мире сохранился благодаря тому, что потомки немцев стыдятся преступлений своих дедов", – заявил Вулин.

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По его мнению, "потомки преступников времен Второй мировой войны не стыдятся преступлений своих отцов, но они стыдятся поражения и мечтают о мести".

Также Вулин заявил, что "возвращение страха или разума" в мировую политику необходимо, и попросил вернуть в мир страх перед разрушением, стыд за преступления прошлого и установить систему "коллективной безопасности", в которой будут известны правила и в которой цветными революциями "не будет возможности изменить избирательную волю граждан".

Заметим, что в августе Вулин раскритиковал запрет в Украине Русской православной церкви и заявил, что "тому, для кого Степан Бандера – герой, Русская православная церковь – враг".

Как известно, из-за своих тесных связей с Кремлем Александар Вулин попал под санкции США.