У Британії в міністерки поцупили гаманець на заході, де говорили про протидію крадіжкам

У молодшої міністерки з питань злочинності, поліції та пожежної служби Британії Діани Джонсон вкрали гаманець на заході, який був присвячений проблемі крадіжок.

Про це написало видання Financial Times, передає "Європейська правда".

Міністерка Джонсон виступала на щорічній конференції старших офіцерів поліції та звернула увагу на на зростання антисоціальної поведінки та крадіжок у магазинах Британії.

За її словами, це "було успадковане від попереднього консервативного уряду".

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Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що під час конференції чотиризірковому готелі в Мідлендсі у міністерки вкрали її гаманець, а також запевнило, що жодних загроз безпеці не було виявлено. Поліція вже взялася за розслідування.

У червні 2023 року повідомлялося, що повномасштабна війна в Україні спричинила хвилю злочинності в сільській місцевості Великої Британії – зловмисники викрадають сільськогосподарську техніку, яку, як вважають правоохоронці, відправляють до Росії.

Як відомо, 27 серпня 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".