В Британии у министра украли кошелек на мероприятии, где говорили о борьбе с кражами

У младшего министра по вопросам преступности, полиции и пожарной службы Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на мероприятии, которое было посвящено проблеме краж.

Об этом написало издание Financial Times, передает "Европейская правда".

Министр Джонсон выступала на ежегодной конференции старших офицеров полиции и обратила внимание на рост антисоциального поведения и краж в магазинах Великобритании.

По ее словам, это "было унаследовано от предыдущего консервативного правительства".

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Министерство внутренних дел подтвердило, что во время конференции в четырехзвездочном отеле в Мидлендсе у министра украли ее кошелек, а также заверило, что никаких угроз безопасности не было обнаружено. Полиция уже взялась за расследование.

В июне 2023 года сообщалось, что полномасштабная война в Украине вызвала волну преступности в сельской местности Великобритании – злоумышленники похищают сельскохозяйственную технику, которую, как считают правоохранители, отправляют в Россию.

Как известно, 27 августа 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".