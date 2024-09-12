Санду зареєстрували кандидаткою в президенти Молдови

Центральна виборча комісія Молдови в четвер, 12 вересня, зареєструвала чинну главу держави Маю Санду кандидаткою на президентських виборах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Центрвиборчком Молдови на засіданні 12 вересня офіційно зареєстрував Санду кандидаткою на виборах від партії "Дія і солідарність".

Комісія також затвердила електоральні символи для друку у виборчих бюлетенях, представників із правом дорадчого голосу в ЦВК та людей, відповідальних за фінансування кандидатки.

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Мая Санду стала другим зареєстрованим кандидатом на виборах президента Молдови. Першим був колишній генеральний прокурор країни Александр Стояногло, якого підтримує Партія соціалістів.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

Липневе опитування засвідчило, що найбільше мешканців Молдови планують голосувати за чинну президентку Маю Санду.

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