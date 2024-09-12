Санду зареєстрували кандидаткою в президенти Молдови
Центральна виборча комісія Молдови в четвер, 12 вересня, зареєструвала чинну главу держави Маю Санду кандидаткою на президентських виборах.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Центрвиборчком Молдови на засіданні 12 вересня офіційно зареєстрував Санду кандидаткою на виборах від партії "Дія і солідарність".
Комісія також затвердила електоральні символи для друку у виборчих бюлетенях, представників із правом дорадчого голосу в ЦВК та людей, відповідальних за фінансування кандидатки.
Мая Санду стала другим зареєстрованим кандидатом на виборах президента Молдови. Першим був колишній генеральний прокурор країни Александр Стояногло, якого підтримує Партія соціалістів.
Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.
Липневе опитування засвідчило, що найбільше мешканців Молдови планують голосувати за чинну президентку Маю Санду.
Читайте також: План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.