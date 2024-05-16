Вибори президента Молдови відбудуться в один день із референдумом про ЄС

Парламент Молдови 16 травня затвердив дату президентських виборів у 2024 році – вона відбудеться 20 жовтня, тобто в той же день, що й референдум про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Дату виборів президента Молдови затвердили голосами фракції партії влади PAS. Вони ж затвердили дату референдуму про європейську інтеграцію країни, який відбудеться 20 жовтня.

Фракція соціалістів і комуністів виступила проти проведення референдуму в один день з президентськими виборами. Комуністи також заявили, що хочуть звернутись до Конституційного суду Молдови з вимогою визнати питання референдуму неконституційним, а в разі потреби – й до Венеційської комісії.

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Ініціативу провести референдум про вступ до ЄС належить чинній президентці Молдови Маї Санду. Вона запропонувала провести голосування в один день з президентськими виборами, щоб заощадити бюджетні кошти та підвищити явку виборців.

Кілька опозиційних партій раніше заявили про свою незгоду з проведенням референдуму про ЄС в один день із президентськими виборами, заявивши, що бойкотуватимуть плебісцит.

Тим не менш, Конституційний суд Молдови минулого місяця оголосив позитивний висновок на запит про проведення референдуму про вступ до ЄС. Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.