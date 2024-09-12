Санду зарегистрировали кандидатом в президенты Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы в четверг, 12 сентября, зарегистрировала действующую главу государства Майю Санду кандидатом на президентских выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Центризбирком Молдовы на заседании 12 сентября официально зарегистрировал Санду кандидатом на выборах от партии "Действие и солидарность".

Комиссия также утвердила электоральные символы для печати в избирательных бюллетенях, представителей с правом совещательного голоса в ЦИК и людей, ответственных за финансирование кандидата.

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Майя Санду стала вторым зарегистрированным кандидатом на выборах президента Молдовы. Первым был бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, которого поддерживает Партия социалистов.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

Июльский опрос показал, что больше всего жителей Молдовы планируют голосовать за действующего президента Майю Санду.

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