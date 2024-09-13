У Британії в ніч на п’ятницю бачили полярне сяйво

У ніч з 12 на 13 вересня мешканці Британських островів могли бачити у небі полярне сяйво.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Світло жовтих, зелених і рожевих тонів бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.

Багато людей діляться своїми фото у соцмережах.

Метеорологічне агентство Сполученого Королівства повідомило про значні шанси побачити полярне сяйво також у ніч з п’ятниці на суботу, хоча інтенсивність буде меншою.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня цього року через сильну магнітну бурю полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні.

Також у Західній Європі бачили полярне сяйво у лютому 2023 року.

Полярне сяйво є типовим явищем у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти. Фінляндія, для якої це звична складова зимових краєвидів, зобразила північне сяйво у дизайні паспортів.