У Британії в ніч на п’ятницю бачили полярне сяйво
Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 09:02 —
У ніч з 12 на 13 вересня мешканці Британських островів могли бачити у небі полярне сяйво.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Світло жовтих, зелених і рожевих тонів бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.
Lake Windermere tonight… 💚❤️#NorthernLights #AuroraBorealis pic.twitter.com/KcK7bOAWmeРеклама:– Matt Pounder (@Mattpounder) September 12, 2024
Багато людей діляться своїми фото у соцмережах.
Time lapses when things got much stronger around 1am!! #northernlights #AuroraBorealis in #eryri North Wales @Netweather @metoffice #aurora @AuroraNotify @DerekTheWeather @suecharles @ThePhotoHour @StormHour #Astrophotography #pixel8a @madebygoogle pic.twitter.com/WRxUlDd5JX– Keith R (@karnlt) September 13, 2024
Метеорологічне агентство Сполученого Королівства повідомило про значні шанси побачити полярне сяйво також у ніч з п’ятниці на суботу, хоча інтенсивність буде меншою.
Couple of shots from Lincolnshire tonight… #AuroraBorealis #NorthernLights pic.twitter.com/5rHHzC5elB– russell churchill (@drummer_russ) September 12, 2024
Нагадаємо, в ніч на 11 травня цього року через сильну магнітну бурю полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні.
Також у Західній Європі бачили полярне сяйво у лютому 2023 року.
Полярне сяйво є типовим явищем у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти. Фінляндія, для якої це звична складова зимових краєвидів, зобразила північне сяйво у дизайні паспортів.