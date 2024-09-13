В Британии в ночь на пятницу видели северное сияние

В ночь с 12 на 13 сентября жители Британских островов могли видеть в небе полярное сияние.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Свет желтых, зеленых и розовых тонов видели в небе в ранние часы 13 сентября во многих частях Великобритании.

Многие люди делятся своими фото в соцсетях.

Метеорологическое агентство Соединенного Королевства сообщило о значительных шансах увидеть полярное сияние также в ночь с пятницы на субботу, хотя интенсивность будет меньше.

Напомним, в ночь на 11 мая этого года из-за сильной магнитной бури полярное сияние видели почти по всей территории Европы, в том числе в Украине.

Также в Западной Европе видели полярное сияние в феврале 2023 года.

Полярное сияние является типичным явлением в широтах, ближайших к полюсам Земли. В Европе его чаще всего видят над Скандинавией и Исландией, однако во время магнитной бури зона может расширяться на более низкие широты. Финляндия, для которой это привычная составляющая зимних пейзажей, изобразила северное сияние в дизайне паспортов.