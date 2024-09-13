В Британии в ночь на пятницу видели северное сияние
Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 09:02 —
В ночь с 12 на 13 сентября жители Британских островов могли видеть в небе полярное сияние.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Свет желтых, зеленых и розовых тонов видели в небе в ранние часы 13 сентября во многих частях Великобритании.
Lake Windermere tonight… 💚❤️#NorthernLights #AuroraBorealis pic.twitter.com/KcK7bOAWmeРеклама:– Matt Pounder (@Mattpounder) September 12, 2024
Многие люди делятся своими фото в соцсетях.
Time lapses when things got much stronger around 1am!! #northernlights #AuroraBorealis in #eryri North Wales @Netweather @metoffice #aurora @AuroraNotify @DerekTheWeather @suecharles @ThePhotoHour @StormHour #Astrophotography #pixel8a @madebygoogle pic.twitter.com/WRxUlDd5JX– Keith R (@karnlt) September 13, 2024
Метеорологическое агентство Соединенного Королевства сообщило о значительных шансах увидеть полярное сияние также в ночь с пятницы на субботу, хотя интенсивность будет меньше.
Couple of shots from Lincolnshire tonight… #AuroraBorealis #NorthernLights pic.twitter.com/5rHHzC5elB– russell churchill (@drummer_russ) September 12, 2024
Напомним, в ночь на 11 мая этого года из-за сильной магнитной бури полярное сияние видели почти по всей территории Европы, в том числе в Украине.
Также в Западной Европе видели полярное сияние в феврале 2023 года.
Полярное сияние является типичным явлением в широтах, ближайших к полюсам Земли. В Европе его чаще всего видят над Скандинавией и Исландией, однако во время магнитной бури зона может расширяться на более низкие широты. Финляндия, для которой это привычная составляющая зимних пейзажей, изобразила северное сияние в дизайне паспортов.