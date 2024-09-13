Вільнюс та Берлін фіналізували умови розміщення німецької бригади у Литві
Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його литовський колега Лаурінас Кащюнас підписали угоду щодо розміщення у Литві бригади Бундесверу.
Угода додатково деталізує правовий статус німецьких військових та цивільних співробітників, які прибудуть до Литви, на додачу до відповідних документів НАТО.
Йдеться про право на проживання, оподаткування, організацію навчання для дітей військовослужбовців і цивільних співробітників, послуги охорони здоров’я тощо.
Бригада чисельністю до 5 тисяч осіб буде повністю розгорнута до 2027 року, основними місцями дислокації будуть Руднінкай і Рукла.
Нагадаємо, у квітні до Литви прибула "передова група" з близько 20 німецьких військових для подальших приготувань. Ще 120 мають прибути на початку жовтня.
Розгортання німецької бригади почали обговорювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Німеччина оголосила про конкретні зобов’язання щодо цього в червні минулого року.
Міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутий у Литві в 2017 році, також буде інтегрований до складу бригади. Зробити це планують у 2026 році.
За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.
Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.