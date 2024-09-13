Вільнюс та Берлін фіналізували умови розміщення німецької бригади у Литві

Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його литовський колега Лаурінас Кащюнас підписали угоду щодо розміщення у Литві бригади Бундесверу.

Угода додатково деталізує правовий статус німецьких військових та цивільних співробітників, які прибудуть до Литви, на додачу до відповідних документів НАТО.

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Йдеться про право на проживання, оподаткування, організацію навчання для дітей військовослужбовців і цивільних співробітників, послуги охорони здоров’я тощо.

Бригада чисельністю до 5 тисяч осіб буде повністю розгорнута до 2027 року, основними місцями дислокації будуть Руднінкай і Рукла.

Нагадаємо, у квітні до Литви прибула "передова група" з близько 20 німецьких військових для подальших приготувань. Ще 120 мають прибути на початку жовтня.

Розгортання німецької бригади почали обговорювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Німеччина оголосила про конкретні зобов’язання щодо цього в червні минулого року.

Міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутий у Литві в 2017 році, також буде інтегрований до складу бригади. Зробити це планують у 2026 році.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.





