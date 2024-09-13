Вильнюс и Берлин финализировали условия размещения немецкой бригады в Литве

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение о размещении в Литве бригады Бундесвера.

Соглашение дополнительно детализирует правовой статус немецких военных и гражданских сотрудников, которые прибудут в Литву, в дополнение к соответствующим документам НАТО.

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Речь идет о праве на проживание, налогообложении, организации обучения для детей военнослужащих и гражданских сотрудников, услуг здравоохранения и тому подобное.

Бригада численностью до 5 тысяч человек будет полностью развернута до 2027 года, основными местами дислокации будут Руднинкай и Рукла.

Напомним, в апреле в Литву прибыла "передовая группа" примерно из 20 немецких военных для дальнейших приготовлений. Еще 120 должны прибыть в начале октября.

Развертывание немецкой бригады начали обсуждать после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Германия объявила о конкретных обязательствах по этому поводу в июне прошлого года.

Международный батальон НАТО под руководством Германии, развернутый в Литве в 2017 году, также будет интегрирован в состав бригады. Сделать это планируют в 2026 году.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за рубежом.