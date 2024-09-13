CNN: США оприлюднять докази участі RT в операціях російської розвідки

Очікується, що найближчим часом адміністрація американського президента Джо Байдена оголосить про масштабні зусилля, спрямовані на послаблення глобального впливу російського пропагандистського медіа RT і викриття його ключової ролі в операціях Кремля з розвідки і впливу на світову громадськість.

Про це повідомило агентство CNN із посиланням на дані високопоставленого посадовця американської адміністрації та трьох інших співрозмовників, які знайомі із цим питанням, передає "Європейська правда".

Один із співрозмовників журналістів зазначив, що Держдеп США оприлюднить розсекречені дані американської розвідки, які свідчать про те, що RT повністю інтегрований в розвідувальні операції Росії по всьому світу, і почне дипломатичну кампанію з надання країнам інформації про ризики, пов'язані з діяльністю цього медіа.

Ключовий висновок розвідки США полягає в тому, що понад рік російський уряд непомітно впроваджував підрозділ зі збору розвідувальної інформації в RT, який зосереджується на операціях впливу в усьому світі, зазначив інший співрозмовник.

Реклама:

За його словами, ця діяльність виходить за рамки пропаганди і прихованих операцій впливу і навіть включає в себе військові закупівлі.

Мета США – переконатися, що країни знають, що RT і російські спецслужби працюють разом, намагаючись посіяти розбрат і завдати шкоди демократичним процесам, водночас значно ускладнюючи роботу RT на глобальному рівні, сказав він.

Як зазначило агентство, американські дипломати сподіваються, що найближчими днями і тижнями, включно з сесією Генеральної Асамблеї ООН, вони спробують створити коаліцію країн, яка б взялася за вирішення цієї проблеми.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.

Вже 4 вересня Державний департамент США оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.