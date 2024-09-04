У США двом працівникам RT оголосили звинувачення за приховану пропаганду

Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення двом працівникам російського пропагандистського каналу іномовлення RT за порушення закону про діяльність іноагентів та змову з метою відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звинувачення стосується 31-річного керівника проєктів цифрових медіа RT Костянтина Калашнікова та його підлеглої, 27-річної Єлени Афанасьєвої.

Згідно з матеріалами справи, щонайменше за останній рік RT і його співробітники, включно з Калашніковим і Афанасьєвою, спрямували майже 10 мільйонів доларів на таємне фінансування компанії зі створення онлайн-контенту у штаті Теннессі. Це майже 90% отриманих нею переказів за цей час.

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Компанія, назва якої не розкривається, публікувала англомовні відеоролики на різні теми, пов'язані з внутрішньою і зовнішньою політикою США. Більшість із них "спрямовані на публічно заявлені цілі уряду Росії та RT – посилити внутрішні розбіжності в США", зазначають в американському Мін’юсті.

Стверджується, що Калашніков та Афанасьєва працювали в згаданій компанії під вигаданими іменами. Серед іншого, Афанасьєва під іменами Гелени Шудри та Вікторії Песті публікувала ролики, де, приміром, звинувачувала Україну та США в теракті в підмосковному залі "Крокус" у березні 2024 року.

Аби приховати джерела фінансування компанії з Теннессі, перекази здійснювались через підставні компанії в Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та Маврикії, а сама компанія не повідомляла, що її фінансує зареєстрований у США іноагент – RT.

За звинуваченням у порушенні законодавства про іноагентів Калашнікову та Афанасьєвій світить по п’ять років позбавлення волі, а за відмивання грошей – 20 років тюрми. Розслідуванням справи займається ФБР.

На обох працівників RT, а також їхню керівничку Маргаріту Сімоньян наклали американські санкції.

Нагадаємо, ЗМІ раніше анонсували, що адміністрація Джо Байдена може публічно звинуватити Росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні Кремлю медіа та онлайн-платформи.