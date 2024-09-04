Держдеп наклав нові обмеження на RT і "РИА Новости" через втручання у вибори США

Державний департамент США у середу, 4 вересня, оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Американське зовнішньополітичне відомство заявило про візові обмеження стосовно "певних осіб", які діють від імені підконтрольних Кремлю ЗМІ та здійснюють операції таємного впливу або є їхніми співучасниками.

Перелік цих людей США не оголошують, оскільки візова інформація є конфіденційною.

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Також Держдеп надав російській компанії "Россия сегодня" та її дочірнім компаніям "РИА Новости", RT, "ТВ-Новости", Ruptly та Sputnik статус "іноземних представництв" (foreign missions), оскільки вони фактично контролюються владою Росії.

Тепер ці компанії зобов'язані повідомляти Державний департамент про весь свій персонал, який працює в США, а також розкрити інформацію про всю нерухомість, якою вони володіють у США.

Крім того, відомство оголосило винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про прокремлівське та пов’язане з російськими спецслужбами хакерське угруповання RaHDit, причетне до кібератак на США.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистьського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.