Німецькі винищувачі супроводжували російські літаки біля Латвії

Винищувачі Бундесверу в п’ятницю, 13 вересня, піднімались у повітря для супроводу російських літаків біля повітряного простору Латвії.

Про це сповістило командування Військово-повітряних сил Німеччини, пише "Європейська правда".

Після повідомлення про проліт російського винищувача Ту-142 у супроводі Су-30 з вимкненими транспондерами піднялись німецькі винищувачі Eurofighter із аеродромів у Литві.

Німецькі ВПС супроводжували російські літаки над Балтійським морем, ідеться в повідомленні.

Реклама:

A-Scramble im Doppelpack: Heute wurde sowohl unsere QRA aus Laage als auch aus Lielvarde 🇱🇻 alarmiert, um ein 🇷🇺✈️ ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Ein Seefernaufklärer/U-Boot-Jäger (Tu-142 Bear) mit Eskorte (Su-30 Flanker-H) wurde durch unsere #Eurofighter über… pic.twitter.com/iaHqdqwo78 – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 13, 2024

Подібні інциденти за участю російських літаків неодноразово траплялися протягом останніх місяців.

Напередодні в повітряному просторі над Балтійським морем поблизу латвійського кордону були помічені чотири російські військові літаки без польотного плану і активних транспондерів, внаслідок цього НАТО підіймав патрульні літаки.

У березні цього року німецькі винищувачі вперше вилетіли на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.