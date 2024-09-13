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Німецькі винищувачі супроводжували російські літаки біля Латвії

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Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 22:26 — Олег Павлюк

Винищувачі Бундесверу в п’ятницю, 13 вересня, піднімались у повітря для супроводу російських літаків біля повітряного простору Латвії.

Про це сповістило командування Військово-повітряних сил Німеччини, пише "Європейська правда".

Після повідомлення про проліт російського винищувача Ту-142 у супроводі Су-30 з вимкненими транспондерами піднялись німецькі винищувачі Eurofighter із аеродромів у Литві.

Німецькі ВПС супроводжували російські літаки над Балтійським морем, ідеться в повідомленні.

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Подібні інциденти за участю російських літаків неодноразово траплялися протягом останніх місяців.

Напередодні в повітряному просторі над Балтійським морем поблизу латвійського кордону були помічені чотири російські військові літаки без польотного плану і активних транспондерів, внаслідок цього НАТО підіймав патрульні літаки.

У березні цього року німецькі винищувачі вперше вилетіли на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

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Німеччина Росія
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