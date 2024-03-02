Укр Рус Eng

Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії

фото
Субота, 2 березня 2024, 08:06

У п'ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії, передає "Європейська правда".

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію, йдеться у повідомленні ВПС Латвії у Facebook.

фото ВПС Латвії
фото ВПС Латвії

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 2 березня, на військовій авіабазі Національних збройних сил Латвії (НЗС) "Ліелварде" відбудеться урочиста церемонія відкриття місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Протягом наступних дев'яти місяців Латвія візьме на себе обслуговування місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, оскільки в цей час на авіабазі в Емарі (Естонія) відбуватиметься модернізація аеродрому. 

Нагадаємо, у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.

Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до кордону НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія