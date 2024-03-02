Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії

У п'ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії, передає "Європейська правда".

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію, йдеться у повідомленні ВПС Латвії у Facebook.

фото ВПС Латвії

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 2 березня, на військовій авіабазі Національних збройних сил Латвії (НЗС) "Ліелварде" відбудеться урочиста церемонія відкриття місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Протягом наступних дев'яти місяців Латвія візьме на себе обслуговування місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, оскільки в цей час на авіабазі в Емарі (Естонія) відбуватиметься модернізація аеродрому.

Нагадаємо, у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.

Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до кордону НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.