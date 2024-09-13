Укр Рус Eng

Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии

фото
Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 22:26 — Олег Павлюк

Истребители Бундесвера в пятницу, 13 сентября, поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов у воздушного пространства Латвии.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил Германии, пишет "Европейская правда".

После сообщения о пролете российского истребителя Ту-142 в сопровождении Су-30 с выключенными транспондерами поднялись немецкие истребители Eurofighter с аэродромов в Литве.

Немецкие ВВС сопровождали российские самолеты над Балтийским морем, говорится в сообщении.

Реклама:

Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.

Накануне в воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи латвийской границы были замечены четыре российских военных самолета без полетного плана и активных транспондеров, в результате чего НАТО поднимал патрульные самолеты.

В марте этого года немецкие истребители впервые вылетели на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия
Реклама: