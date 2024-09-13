Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии

Истребители Бундесвера в пятницу, 13 сентября, поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов у воздушного пространства Латвии.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил Германии, пишет "Европейская правда".

После сообщения о пролете российского истребителя Ту-142 в сопровождении Су-30 с выключенными транспондерами поднялись немецкие истребители Eurofighter с аэродромов в Литве.

Немецкие ВВС сопровождали российские самолеты над Балтийским морем, говорится в сообщении.

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A-Scramble im Doppelpack: Heute wurde sowohl unsere QRA aus Laage als auch aus Lielvarde 🇱🇻 alarmiert, um ein 🇷🇺✈️ ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Ein Seefernaufklärer/U-Boot-Jäger (Tu-142 Bear) mit Eskorte (Su-30 Flanker-H) wurde durch unsere #Eurofighter über… pic.twitter.com/iaHqdqwo78 – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 13, 2024

Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.

Накануне в воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи латвийской границы были замечены четыре российских военных самолета без полетного плана и активных транспондеров, в результате чего НАТО поднимал патрульные самолеты.

В марте этого года немецкие истребители впервые вылетели на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.