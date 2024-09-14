Білий дім відреагував на погрози Путіна через далекобійні удари

У Білому домі зазначили, що погрози російського правителя Владіміра Путіна щодо прямої участі НАТО у війні через надання Україні дозволу на далекобійні удари є небезпечною риторикою, хоча й не новою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, така риторика була основою російської пропаганди протягом усієї війни, яку розв’язала РФ проти України.

"Його (Путіна – Ред.) коментарі щодо НАТО і США, зокрема…така риторика, безумовно, небезпечна і – але вона не нова...Насправді, вона була основою російської пропаганди протягом усієї цієї війни, яку вони ведуть. Це їхня війна, яку вони ведуть в Україні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили. Це те, що зробив Путін, якщо бути більш конкретним. І це – і це те, з чого все почалося", – підкреслила Жан-П’єр.

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Водночас на запитання, чи очікувати зміни політики США стосовно далекобійних ударів після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, представниця Білого дому відповіла негативно.

"Я б не очікувала сьогодні якихось великих оголошень... Наша політика, безумовно, не змінилася", – додала вона.

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.