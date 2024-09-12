Путін лякає НАТО "втягуванням у війну" в разі дозволу на далекобійні удари України

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що дозвіл на удари України далекобійними ракетами по російській території в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

Таке він сказав у четвер, 12 вересня, в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє "Європейська правда".

На думку Путіна, дискусія про дозвіл для України завдавати ударів по Росії далекобійними ракетами насправді означає зовсім інше, тому що українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.

"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", – вважає він.

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Крім того, повів мову далі господар Кремля, оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".

"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – констатував Путін.

У такому разі, додав він, Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Україна протягом останніх кількох тижнів просила західних союзників дозволити їй уражати цілі на території Росії наданою зброєю, вказуючи зокрема на аеродроми, де базуються літаки – з них обстрілюють далекобійними ракетами українські міста.

За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

А видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.