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Прем’єр Британії відповів на лякалки Путіна про втягування НАТО у війну

Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 09:10 — Христина Бондарєва

Глава уряду Британії Кір Стармер відповів на залякування російського лідера Владіміра Путіна про те, що будь-яке використання британських ракет дальнього радіуса дії на російській території призведе до війни НАТО з його країною.

Про це Стармер сказав журналістам дорогою до США, його слова наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Стармер заявив, що Владімір Путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який момент. Прем'єр-міністр Британії спілкувався з журналістами по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом, де, як очікують, вони обговорять питання обмежень далекобійних ударів по РФ.

"Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону", – сказав Стармер, відповідаючи на погрози російського лідера.

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Він додав, що Британія надала "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що існують подальші дискусії про природу цих можливостей".

Прем'єр-міністр Британії зауважив, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, але додав, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають у стратегічному контексті".

"У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події, як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень", – відзначив Стармер.

Днем раніше видання The Guardian повідомило, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

У четвер Путін заявив, що будь-який крок Заходу, який дозволить Києву використовувати таку далекобійну зброю проти цілей на території Росії, означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з РФ, що є різкою ескалацією його риторики щодо війни.

За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

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Велика Британія Путін Розширення НАТО
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