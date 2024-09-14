Китай висловив обурення Німеччині через прохід її кораблів через Тайванську протоку

Китай у суботу засудив прохід двох кораблів ВМС Німеччини через Тайванську протоку, заявивши, що це підвищує ризики безпеки та посилає "неправильний" сигнал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як заявили у командуванні Східного військового округу Китаю, їхні сили стежили за німецькими суднами та попереджали їх.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, стверджує, що тільки він здійснює суверенітет і юрисдикцію над протокою. Сполучені Штати і Тайвань стверджують, що протока – великий торговий маршрут, через який проходить близько половини світових контейнеровозів, – є міжнародним водним шляхом.

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У китайському командуванні наголосили, що прохід двох кораблів був "публічною агітацією".

"Поведінка німецької сторони підвищує ризики безпеки і посилає невірний сигнал. Наші війська постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності та будуть рішуче протистояти будь-яким загрозам і провокаціям", – йдеться в заяві.

Посольство Китаю в Німеччині в окремій заяві повідомило, що питання про Тайвань – це не питання "свободи судноплавства", а питання суверенітету і територіальної цілісності Китаю".

Тайванська протока – це китайські води, "а так званих "міжнародних вод" взагалі не існує", додали в посольстві.

Китай закликав Німеччину уникати будь-якого "втручання", яке може поставити під загрозу здоровий і стабільний розвиток двосторонніх відносин.

Нагадаємо, 13 вересня два кораблі Військово-морських сил Німеччини пройшли через Тайванську протоку, здійснивши перший такий транзит за останні 20 років.

Ще у травні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключала, що фрегат "Баден-Вюртемберг" перетне Тайванську протоку під час своєї майбутньої тихоокеанської місії.