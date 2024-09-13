Вперше за 20 років два німецькі кораблі перетнули Тайванську протоку

У п'ятницю, 13 вересня, два кораблі Військово-морських сил Німеччини пройшли через "чутливу" Тайванську протоку, здійснивши перший такий транзит за останні 20 років.

Про це передає агентство Reuters із посиланням на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Міністерства оборони Тайваню, пише "Європейська правда".

Виступаючи в Берліні, Пісторіус підтвердив проходження фрегата "Баден-Вюртемберг" та судна постачання "Франкфурт-на-Майні".

"Міжнародні води є міжнародні води. Це найкоротший і, враховуючи погодні умови, найбезпечніший маршрут. Тому ми проходимо", – сказав він.

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Представник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що країна не зобов'язана повідомляти інші держави про будь-які подібні кроки.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що зранку 13 вересня два кораблі ВМС Німеччини прямували через Тайванську протоку в південному напрямку.

Як зазначило тайванське оборонне відомство, військові здійснювали моніторинг й ситуація залишалася "в нормі".

Співрозмовник журналістів у силових структурах розповів, що цей прохід був "гучною і чіткою" заявою Берліна про те, що він стоїть разом зі своїми союзниками на сторожі дотримання міжнародних правил.

Як відомо, Китай розглядає Тайвань як самопроголошену провінцію, а води Тайванської протоки – як китайські, а не міжнародні.

Ще у травні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключала, що фрегат "Баден-Вюртемберг" перетне Тайванську протоку під час своєї майбутньої тихоокеанської місії.

Цього літа очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що буде намагатися стримувати Китай від вторгнення на Тайвань під час свого другого терміну на посаді.