Укр Рус Eng

Військові США оголосили про ліквідацію чотирьох ватажків ІДІЛ

Новини — Субота, 14 вересня 2024, 10:41 — Ірина Кутєлєва

Військові США спільно з іракськими колегами провели рейд у Західному Іраку, в ході якої були ліквідовані, зокрема, четверо лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як інформує "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM).

Загалом в ході рейду американським та іракським силам вдалось ліквідувати 14 бойовиків ІДІЛ.

Водночас у командуванні зазначили, що операція була спрямована проти лідерів угруповання.

Реклама:

За оцінками США, були вбиті четверо лідерів ІДІЛ, зокрема: Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, відповідальний за всі операції в Іраку, Абу Хаммам, відповідальний за нагляд за всіма операціями в Західному Іраку, Абу-Алі ат-Тунісі, відповідальний за нагляд за технічним розвитком, і Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві, відповідальний за нагляд за військовими операціями в Західному Іраку.

"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, яка продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", – заявив командувач Центрального командування Збройних сил США Майкл Ерік Курілла.

Наприкінці серпня США провели спільну з іракськими силами безпеки операцію, в результаті якої ліквідували 15 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Також ЗМІ дізнались, що Сполучені Штати та Ірак досягли взаєморозуміння щодо планів виведення військ коаліції на чолі зі США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Близький Схід
Реклама: