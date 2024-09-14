Військові США оголосили про ліквідацію чотирьох ватажків ІДІЛ

Військові США спільно з іракськими колегами провели рейд у Західному Іраку, в ході якої були ліквідовані, зокрема, четверо лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як інформує "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM).

Загалом в ході рейду американським та іракським силам вдалось ліквідувати 14 бойовиків ІДІЛ.

Водночас у командуванні зазначили, що операція була спрямована проти лідерів угруповання.

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За оцінками США, були вбиті четверо лідерів ІДІЛ, зокрема: Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, відповідальний за всі операції в Іраку, Абу Хаммам, відповідальний за нагляд за всіма операціями в Західному Іраку, Абу-Алі ат-Тунісі, відповідальний за нагляд за технічним розвитком, і Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві, відповідальний за нагляд за військовими операціями в Західному Іраку.

"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, яка продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", – заявив командувач Центрального командування Збройних сил США Майкл Ерік Курілла.

Наприкінці серпня США провели спільну з іракськими силами безпеки операцію, в результаті якої ліквідували 15 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Також ЗМІ дізнались, що Сполучені Штати та Ірак досягли взаєморозуміння щодо планів виведення військ коаліції на чолі зі США.