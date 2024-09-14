Военные США объявили о ликвидации четырех главарей ИГИЛ

Военные США совместно с иракскими коллегами провели рейд в Западном Ираке, в ходе которой были ликвидированы, в частности, четверо лидеров террористической группировки "Исламское государство".

Как информирует "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

Всего в ходе рейда американским и иракским силам удалось ликвидировать 14 боевиков ИГИЛ.

В то же время в командовании отметили, что операция была направлена против лидеров группировки.

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По оценкам США, были убиты четверо лидеров ИГИЛ, в частности: Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, ответственный за все операции в Ираке, Абу Хаммам, ответственный за надзор за всеми операциями в Западном Ираке, Абу-Али ат-Туниси, ответственный за надзор за техническим развитием, и Шакир Абуд Ахмад аль-Иссави, ответственный за надзор за военными операциями в Западном Ираке.

"CENTCOM остается преданным делу окончательной победы над ИГИЛ, которая продолжает угрожать Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам, а также региональной стабильности", – заявил командующий Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Эрик Курилла.

Напомним, в конце августа США провели совместную с иракскими силами безопасности операцию, в результате которой ликвидировали 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Также СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Ирак достигли взаимопонимания относительно планов вывода войск коалиции во главе с США.