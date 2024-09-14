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Колишній держсекретар США розкритикував мирні ініціативи Венса

Новини — Субота, 14 вересня 2024, 22:00 — Юрій Панченко

Колишній держсекретар США Майк Помпео вважає, що пропозиції з досягнення мира в Україні, озвучені кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венсом, суперечать інтересам Сполучених Штатів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив колишній держсекретар США Майк Помпео.

"Венс не розуміє фундаментальні інтереси Америки",– заявив він, відповідаючи про питання ведучого про мирні ініціативи Венса.

"Для декого, і це стосується Венса, важко визнати якщо вони зазнали невдачі, чи припустилися помилки, натомість вони намагаються направити ресурси, щоб довести свою правоту",– уточнив Помпео.

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Нагадаємо, напередодні Джей Ді Венс виклав потенційний підхід адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО. 

Своєю чергою кандидат у президенти Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він покладе край війні відразу після перемоги на виборах – ще до того, як офіційно розпочнеться його каденція.

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США Саміт миру Трамп
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