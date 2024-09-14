Колишній держсекретар США розкритикував мирні ініціативи Венса
Колишній держсекретар США Майк Помпео вважає, що пропозиції з досягнення мира в Україні, озвучені кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венсом, суперечать інтересам Сполучених Штатів.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив колишній держсекретар США Майк Помпео.
"Венс не розуміє фундаментальні інтереси Америки",– заявив він, відповідаючи про питання ведучого про мирні ініціативи Венса.
"Для декого, і це стосується Венса, важко визнати якщо вони зазнали невдачі, чи припустилися помилки, натомість вони намагаються направити ресурси, щоб довести свою правоту",– уточнив Помпео.
Нагадаємо, напередодні Джей Ді Венс виклав потенційний підхід адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.
Своєю чергою кандидат у президенти Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він покладе край війні відразу після перемоги на виборах – ще до того, як офіційно розпочнеться його каденція.