Бывший госсекретарь США раскритиковал мирные инициативы Вэнса

Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что предложения по достижению мира в Украине, озвученные кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

"Вэнс не понимает фундаментальные интересы Америки",– заявил он, отвечая на вопрос ведущего о мирных инициативах Вэнса.

"Для некоторых, и это касается Вэнса, трудно признать если они потерпели неудачу, или допустили ошибку, вместо этого они пытаются направить ресурсы, чтобы доказать свою правоту",– уточнил Помпео.

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Напомним, накануне Джей Ди Вэнс изложил потенциальный подход администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

В свою очередь кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец войне сразу после победы на выборах – еще до того, как официально начнется его каденция.