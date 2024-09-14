Бывший госсекретарь США раскритиковал мирные инициативы Вэнса
Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что предложения по достижению мира в Украине, озвученные кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
"Вэнс не понимает фундаментальные интересы Америки",– заявил он, отвечая на вопрос ведущего о мирных инициативах Вэнса.
"Для некоторых, и это касается Вэнса, трудно признать если они потерпели неудачу, или допустили ошибку, вместо этого они пытаются направить ресурсы, чтобы доказать свою правоту",– уточнил Помпео.
Напомним, накануне Джей Ди Вэнс изложил потенциальный подход администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.
В свою очередь кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец войне сразу после победы на выборах – еще до того, как официально начнется его каденция.