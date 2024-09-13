Демілітаризована зона і відмова від НАТО: Напарник Трампа виклав план закінчення війни в Україні

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс виклав потенційний підхід адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

Про це Джей Ді Венс говорив в ефірі "Шоу Шона Райана", повідомляє "Європейська правда".

Викладений ним підхід став би кардинальною зміною політики адміністрації Джо Байдена, яка зосереджена на наданні військової та іншої допомоги Україні.

"Я думаю, що це виглядало би так: Трамп сідає і каже росіянам, українцям, європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати: як виглядає мирне врегулювання? І, ймовірно, це виглядає як нинішня лінія розмежування між Росією і Україною, яка стає демілітаризованою зоною", – сказав Венс.

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Запропонована демілітаризована зона, додав Венс, буде "сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову".

За словами Венса, Україна у рамках мирного плану збереже свою незалежність в обмін на нейтралітет – це означає, що Україна не вступить до НАТО чи інших "союзницьких інституцій".

Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яку зараз окупує Росія.

Під час інтерв'ю він також сказав, що Росія "не повинна була вторгатися" в Україну, але що "українці також мають багато проблем з корупцією". Венс назвав помилковим та казковим мисленням розглядати війну між Україною та Росією як битву між добром і злом, а підтримку Сполученими Штатами України – як "велику гуманітарну місію нашого часу".

"Існує багато ризиків для нас залишатися там і намагатися заохочувати українців утримувати Крим. Питання в тому, скільки американських життів це буде коштувати? І якщо відповідь буде більше нуля, то я вмиваю руки", – сказав Венс.

Він також заявив, що Європа недофінансувала цю війну, в той час як "американські платники податків були дуже щедрими до українців".

Він стверджував, що політика адміністрації Байдена полягає в тому, щоб "вкидати гроші в цю проблему і сподіватися, що українці зможуть досягти військової перемоги, про яку навіть самі українці кажуть, що вони не можуть досягти", – додав Венс.

"Політика Дональда Трампа – так, будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори", – сказав Венс.

Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він покладе край війні відразу після перемоги на виборах – ще до того, як офіційно розпочнеться його каденція.

Цього тижня під час президентських дебатів проти віцепрезидентки Камали Гарріс він, однак, не став чітко викладати свій план, уникаючи прямої відповіді на питання, чи повинна Україна перемогти у війні з Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу свій план перемоги України.