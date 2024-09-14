У Грузії об’єднана опозиція має шанси випередити партію влади на майбутніх виборах

Дослідження громадської думки за півтора місяці до парламентських виборів у Грузії свідчить, що об’єднана опозиція має шанси отримати більше голосів, аніж партія влади "Грузинська мрія".

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такі результати експрес-опитування опублікувала компанія Edison Research.

Опитування провели на замовлення опозиційного телеканалу Formula. Респондентів запитали, за яку партію вони б голосували, якби вибори проходили у цей день.

34% відповіли, що підтримали би "Грузинську мрію" (яка має амбіції отримати абсолютну більшість).

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Тим часом опозиційні партії та блоки, які підписали хартію про спільні дії у разі перемоги на виборах, сукупно набирають 38,1%. .

Блок "Єдність" (до якого входить "Єдиний національний рух" Саакашвілі, "Стратегія Агмашенебелі" та "Європейська Грузія") підтримали би 19,2%.

Партію експрем’єра Гахарії підтримали би 10,6%.

Блок "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") набрав би 9,8%.

Партію "Нова єдність – Гварамія, Мелія" підтримали б 9,1%.

Політсила "Гірчі" набрала би 5.9%, "Лейбористська партія" – 5,1%, проросійська "Альянс патріотів / Альт-інфо" – 3%, решта – менше.

Прохідний бар’єр на виборах складатиме 5% і вони вперше проходитимуть повністю за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиції.

79,6% опитаних планують йти на вибори. 64% вважають, що країна розвивається у неправильному напрямку, у правильному – 36%.

Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання з 29 серпня по 8 вересня. Всього опитали 1000 респондентів віком від 18 років, що проживають на території Грузії. В опитуванні застосували метод алокації – розподілу голосів респондентів, які відмовилися прямо називати партію-фаворита і їхній вибір припустили на основі відповідей на додаткові запитання. Можлива похибка складає +/– 2.5%.

Раніше опитування на замовлення проурядового телеканалу "Імеді" показало, що за "Грузинську мрію" готові проголосувати майже 60%.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що засновник і почесний голова партії влади "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі вперше очолить список політсили на виборах до парламенту, які відбудуться 26 жовтня.

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