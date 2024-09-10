"Тіньовий олігарх" Грузії очолив список партії влади на парламентських виборах

Засновник і почесний президент партії влади "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі вперше очолить список політсили на виборах до парламенту, які відбудуться в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Першу двадцятку списку "Грузинської мрії" представив на партійному з’їзді у вівторок, 10 вересня, прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе.

У своїй промові він торкнувся подій останніх чотирьох років правління партії олігарха Іванішвілі, зокрема позиції стосовно повномасштабної війни в Україні, похваливши "Мрію" за недопущення відкриття "другого фронту" в Грузії.

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Список "двадцятки" партії влади Грузії відкрив олігарх Бідзіна Іванішвілі. Кобахідзе, його попередник на посаді прем’єра Іраклій Гарібашвілі та спікер парламенту Шалва Папуашвілі увійшли до першої п’ятірки.

Також у переліку є два олімпійські чемпіони Грузії – Лаша Талахадзе і Гено Петріашвілі.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і екслідер "Грузинської мрії". Хоч Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади після цього не раз стверджували, що він продовжує правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі, якого назвав "олігархом", пов'язаним із Кремлем, що чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Минулого року Іванішвілі офіційно повернувся в політику, ставши почесним президентом "Грузинської мрії" з широкими повноваженнями. У грузинській владі не виключали, що олігарх може балотуватись у президенти Грузії.

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