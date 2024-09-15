ЗСУ отримали 18 українських гаубиць "Богдана", закуплених Данією

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.

Про це, як повідомляє "РБК-Україна", заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, пише "Європейська правда".

Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам. – Ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", – сказав Поульсен.

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Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її боєздатність.

З огляду на цей фактор Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

"Богдана" – українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. ЗСУ офіційно прийняли її на озброєння у 2023 році.

Україна та Данія 13 червня підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.

19 серпня стало відомо, що Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.