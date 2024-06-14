Данія підписала меморандум про закупівлю зброї в українських виробників

Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.

Про це у п'ятницю повідомила пресслужба Міноборони, пише "Європейська правда".

13 червня, в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Результатом зустрічі стало підписання меморандуму за участі Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Реклама:

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – зазначив Умєров.

"Важливість цього документа полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше.

Більш того, цей механізм може бути реалізований також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами. Ми вдячні уряду Данії за послідовність у своїй підтримці та конструктивний діалог, який призводить до реальних результатів", – сказав Боєв.

Ще у квітні повідомляли, що Данія виділила 200 млн крон (28,5 млн доларів) на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

У травні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю – Данія та Канада.