Турецька система ППО "Сталевий купол" успішно пройшла тестування

Туреччина протестувала власну систему протиповітряної оборони SIPER-2, відому як "Сталевий купол".

Про це повідомили турецьке NTV та голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халук Гьоргюн, передає "Європейська правда".

Гьоргюн заявив, що цей проєкт – "одна із найбільших інвестицій у безпеку країни".

"Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як сталевий щит", – сказав він.

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Над розробкою SIPER-2 працювали турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE.

Зазначається, що система ППО складається з кількох компонентів: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерної установки.

Турецький "Сталевий купол" також обладнаний системою ідентифікації цілей "свій-чужий" і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.

Очікується, що SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі. Перша така система має бути введена в експлуатацію в турецькій армії до кінця цього року.

🇹🇷 #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,🛡#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!🚀



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! 🚀🎯



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK – Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

У серпні повідомляли, що Туреччина запропонувала США законсервувати придбані раніше російські системи ППО С-400 та допустити американців до їхньої інспекції.

Туреччина також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.