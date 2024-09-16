Турецкая система ПВО "Стальной купол" успешно прошла тестирование

Турция протестировала собственную систему противовоздушной обороны SIPER-2, известную как "Стальной купол".

Об этом сообщили турецкое NTV и глава директората оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, передает "Европейская правда".

Гёргюн заявил, что этот проект – "одна из крупнейших инвестиций в безопасность страны".

"Система SIPER обеспечивает эффективную защиту на большом расстоянии и большой высоте, усиливает нашу цель по полной независимой защите границ нашей страны как стальной щит", – сказал он.

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Над разработкой SIPER-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

Отмечается, что система ПВО состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.

Турецкий "Стальной купол" также оборудован системой идентификации целей "свой-чужой" и имеет возможность одновременного запуска ракет с восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.

Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также и баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.

🇹🇷 #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,🛡#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!🚀



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! 🚀🎯



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK – Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

В августе сообщалось, что Турция предложила США законсервировать приобретенные ранее российские системы ПВО С-400 и допустить американцев к их инспекции.

Турция также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.