ЗМІ: У Туреччині перенесли перший політ національного винищувача

Перший політ винищувача KAAN турецького виробництва перенесли на кілька тижнів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецьке Anadolu з посиланням на власні джерела.

За даними інформагентства, очікують, що після завершення наземних та рульових випробувань KAAN здійснить свій перший політ за кілька тижнів.

Anadolu

Джерела зазначають, що підготовка та випробування до польоту KAAN, одного з найважливіших технологічних проєктів Туреччини, що реалізується Turkish Aerospace Industries, тривають повним ходом.

На сьогодні проведені випробування стартового крісла KAAN, статичні випробування в повний зріст, інерційні та статичні випробування поверхонь управління, випробування шасі на падіння, авіоніки, палива та запуску двигуна.

Як відомо, Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО, що майже точно пов’язано з торгом Анкари зі США щодо продажу Туреччині винищувачів F-16. Ердоган давно сподівається на це рішення після того, як Штати виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російської системи ППО С-400.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.

Більстрьом зазначив, що зв’язок між погодженням Туреччиною вступу Швеції у НАТО та продажем Анкарі F-16, про який раніше з посиланням на джерела писали ЗМІ, вже не таємниця.