Віцеканцлер Німеччини закликав до жвавішої кліматичної політики на тлі повеней у Європі

Зважаючи на драматичну ситуацію з повенями у Центральній і Східній Європі, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек наполягає на більш енергійному захисті клімату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Особливо необхідним є "більш швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії, зміна підходу до опалення, екологічно чисте виробництво в промисловості", заявив Габек.

Кліматологи також виступили з наполегливими застереженнями щодо необхідності активізації зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням.

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"Повені, які дедалі частіше трапляються, катастрофи, подібні до тих, що сталися в долині річки Ар, цього року в Баварії – вони є наслідком кліматичної кризи. Саме тому спільні зусилля для стримування кліматичної кризи є такими важливими. Однак частіші екстремальні погодні явища вже неминучі", – сказав Габек.

За словами віцеканцлера, важливо вживати більше превентивних заходів. Йдеться про "міцні дамби, системи утримання, більше місця для річок", щоб краще захистити людей.

"Ясно одне: зливи і повені стають все частішими через кліматичну кризу", – сказала міністерка навколишнього середовища Штеффі Лемке. Її відомство також інтенсивно працює над поправками до Закону про захист від повеней.

"Це ненормально, що ми переживаємо кілька повеней століття протягом одного року", – сказала лідерка зелених Рікарда Ланг. Вона виступила проти спроб не говорити про захист клімату в нинішній катастрофічній ситуації: "Приховувати очевидний зв'язок – це не що інше, як заперечення реальності. Настав час діяти зараз", – сказала Ланг.

Свої застереження політики ґрунтують на широкому спектрі експертних думок щодо кліматичної кризи. "Повені, подібні до тих, що зараз відбуваються в Німеччині та сусідніх країнах, є чіткими ознаками антропогенної зміни клімату, яка вже сьогодні впливає на наше життя", – пояснив дослідник клімату Ніклас Хьоне. Однак за допомогою послідовних заходів зі скорочення викидів CO₂ можна значно зменшити збитки від майбутніх повеней і запобігти багатьом катастрофічним наслідкам. Нічого не робити – це "найдорожчий з усіх сценаріїв".

Результати дослідження європейського дослідницького консорціуму ClimaMeter також вказують на чіткий зв'язок між глобальним потеплінням і поточними зливами. Дослідження, проведене Німецькою метеорологічною службою (DWD) у червні, також дійшло подібних висновків щодо сильних дощів на півдні Німеччини у травні.

Як повідомлялося, жертвами повеней у Центральній Європі стали щонайменше 16 людей.

Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха в постраждалих районах і заявив, що виділив 1 мільярд злотих (260 мільйонів доларів) на допомогу постраждалим.

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