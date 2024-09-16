Угорщина готується до "повені десятиліття" на Дунаї

В Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн.

Про це повідомляє 444.hu, пише Європейська правда".

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зняв спеціальне відеозвернення, де заявив, що місце, на якому він стоїть, наступного дня може бути вже під водою і рівень води перевищуватиме його зріст, а потім підніметься ще більше.

З Facebook Віктора Орбана

"Але експерти з водних ресурсів повністю впевнені, що найвищі рівні води цього тижня не перевищать історичні рекорди. Вони кажуть, що якщо ми впоралися з тією повінню, то зможемо і з меншою", – заспокоїв він.

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За його словами, зонами найбільшого ризику є столиця Будапешт, вигин Дунаю північніше Будапешта і Сигеткьоз на заході країни.

Орбан запевнив, що рятувальні служби мають усе необхідне, а основним відповідальним за реагування на стихійне лихо буде міністр внутрішніх справ.

Вранці 16 вересня речник Національної водної адміністрації заявив, що з повінню можливий різний розвиток подій – залежно від того, скільки ще триватимуть сильні зливи в Австрії. За його словами, максимальний рівень води на Дунаї має бути приблизно на 40 см нижчим за абсолютний рекорд 2013 року – тобто 8,9 метра.

Служби почали публікувати інформацію про дамби та інші місця, де потрібна допомога волонтерів для заповнення мішків та іншої підготовки.

Міністр оборони оголосив, що армія також долучиться до реагування на стихійне лихо. Залучать близько 12 000 осіб, в райони очікуваних підтоплень перекидають гусеничні машини-амфібії.

Раніше про наближення "повені десятиліття" попередив мер Будапешта.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.