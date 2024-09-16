Вице-канцлер Германии призвал к более оживленной климатической политике на фоне наводнений в Европе

Учитывая драматическую ситуацию с наводнениями в Центральной и Восточной Европе, вице-канцлер Германии Роберт Хабек настаивает на более энергичной защите климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Особенно необходимо "более быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии, изменение подхода к отоплению, экологически чистое производство в промышленности", заявил Хабек.

Климатологи также выступили с настоятельными предостережениями относительно необходимости активизации усилий в борьбе с глобальным потеплением.

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"Наводнения, которые все чаще случаются, катастрофы, подобные тем, что произошли в долине реки Ар, в этом году в Баварии – они являются следствием климатического кризиса. Именно поэтому совместные усилия для сдерживания климатического кризиса являются такими важными. Однако более частые экстремальные погодные явления уже неизбежны", – сказал Хабек.

По словам вице-канцлера, важно принимать больше превентивных мер. Речь идет о "крепких дамбах, системах удержания, больше места для рек", чтобы лучше защитить людей.

"Ясно одно: ливни и наводнения становятся все более частыми из-за климатического кризиса", – сказала министр окружающей среды Штеффи Лемке. Ее ведомство также интенсивно работает над поправками к Закону о защите от наводнений.

"Это ненормально, что мы переживаем несколько наводнений века в течение одного года", – сказала лидер зеленых Рикарда Ланг. Она выступила против попыток не говорить о защите климата в нынешней катастрофической ситуации: "Скрывать очевидную связь – это не что иное, как отрицание реальности. Пришло время действовать сейчас", – сказала Ланг.

Свои предостережения политики основывают на широком спектре экспертных мнений относительно климатического кризиса. "Наводнения, подобные тем, что сейчас происходят в Германии и соседних странах, являются четкими признаками антропогенного изменения климата, которое уже сегодня влияет на нашу жизнь", – пояснил исследователь климата Никлас Хьоне. Однако с помощью последовательных мер по сокращению выбросов CO₂ можно значительно уменьшить ущерб от будущих наводнений и предотвратить многие катастрофические последствия. Ничего не делать – это "самый дорогой из всех сценариев".

Результаты исследования европейского исследовательского консорциума ClimaMeter также указывают на четкую связь между глобальным потеплением и текущими ливнями. Исследование, проведенное Немецкой метеорологической службой (DWD) в июне, также пришло к подобным выводам относительно сильных дождей на юге Германии в мае.

Как сообщалось, жертвами наводнений в Центральной Европе стали по меньшей мере 16 человек.

Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в пострадавших районах и заявило, что выделило 1 миллиард злотых (260 миллионов долларов) на помощь пострадавшим.

Столица Словакии Братислава и столица Венгрии Будапешт готовятся к возможному затоплению из-за поднятия уровня воды в Дунае.